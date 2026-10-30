Atacul cibernetic // 21 de servicii publice sunt în continuare indisponibile

În același timp, Agenția de Guvernare Electronică (AGE) împreună cu Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) și Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) continua să vină cu măsuri de restabilire treptată a serviciilor publice și verificarea datelor care ar fi putut fi extrase neautorizat.

„Amenințarea cibernetică persistă. Sunt detectate în continuare tentative de atac asupra infrastructurii digitale guvernamentale gestionată de AGE. Asta înseamnă că se încearcă constant găsirea breșelor în sisteme pentru a compromite prestarea serviciilor guvernamentale. Până în prezent, verificările nu au identificat noi extrageri neautorizate de date din sistemele deținute de AGE în urma acestor tentative.

În total, 61 de servicii publice au revenit online și pot fi accesate prin portalul evo.gov.md. Rămân indisponibile temporar 21 de servicii publice ale mai multor prestatori de servicii. Restabilirea acestora se face treptat, după finalizarea verificărilor de Securitate”, menționează Agenția de Guvernare Electronică prin intermediul unui comunicat.

În același timp, sunt analizate datele extrase neautorizat și se identifică persoanele afectate. De asemenea, se elaborează listele pe categorii de date, care sunt verificate pentru eliminarea suprapunerilor și neconcordanțelor, iar AGE lucrează la stabilirea unui mecanism de informare individuală a cetățenilor afectați.

Amintim că, în perioada 19–23 octombrie, mai multe servicii publice digitale din Republica Moldova au fost ținta unui atac cibernetic de amploare. Potrivit autorităților, atacatorii au încercat să obțină informații despre aproximativ un milion de IDNP-uri, reușind să extragă date personale aferente a circa 750.000 dintre acestea. Printre informațiile vizate se numără numele, prenumele, datele de naștere, informații despre membrii familiei, pensii, prestații sociale și date financiare.

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Atacul a fost oprit pe 23 octombrie, iar autoritățile au suspendat temporar 82 de servicii publice digitale și peste 30 de sisteme informaționale și panouri de administrare. Ulterior, pe 25 și 27 octombrie, au fost înregistrate noi tentative de acces neautorizat, însă acestea au fost blocate.

În urma incidentului, directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a demisionat, iar conducerea instituției a fost preluată temporar de Artiom Cociu.

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Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că urmează să fie desfășurate audieri în Parlament referitor la acest caz.

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Premierul Vasile Tofan a anunțat măsuri suplimentare pentru consolidarea securității cibernetice, iar președintele Maia Sandu a anunțat convocarea Consiliului Național de Securitate pentru evaluarea incidentului și a riscurilor asupra infrastructurii digitale a statului.

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