Cerul R. Moldova, tot mai des survolat de dronele rusești. StratCom explică tacticile folosite de agresor

Potrivit specialiștilor, folosirea neautorizată a dronelor de către agenții ruși este o tactică de a induce frică și disperare în rândul populației, pentru a o demotiva în ceea ce privește dezvoltarea propriei apărări și a deturna cursul de aderare la Uniunea Europeană. Prin intermediul notei explicative, cei de la StratCom au dat exemple de tactici și metode folosite de Rusia, atât în R. Moldova, cât și în țările Uniunii Europene precum: România, Polonia, Germania, Belgia și Danemarca.

„Numărul incidentelor cu drone în spațiul aerian al Republicii Moldova a crescut simțitor pe parcursul ultimelor luni, fiind înregistrate și cazuri de explozii. Acestea sunt urmate de valuri de dezinformare și propagandă, menite să distragă atenția de la agresorul real”, menționează experții StratCom.

Astfel, printre tacticile folosite de ruși se numără:

inversarea vinei, în care agresorul acuză victima de comportamentul de care el însuși este vinovat;

amplificări de tip „copy-paste”: răspândirea rapidă și în masă a aceluiași text, prin copiere și distribuire repetată pe rețelele sociale, forumuri sau platforme de chat;

gruparea nemulțumirilor: punerea într-un coș comun a mai multor nemulțumiri, alături de subiectul dronelor, pentru a intensifica trăirile emoționale și pentru a bloca gândirea critică a publicului.

„Valurile concertate de propagandă urmăresc să intimideze populația, să sporească sentimentul de insatisfacție față de acțiunile sau inacțiunile guvernului, să submineze eforturile de consolidare a capacității de apărare, să diminueze sprijinul pentru Ucraina, să inoculeze frica și să influențeze opinia publică în vederea abandonării parcursului european pentru a „recăpăta” o siguranță falsă ”, subliniază responsabilii din cadrul StratCom.

Experții mai amintesc despre faptul că atunci când unele state se supun fricii, Rusia nu se oprește, ci își intensifică presiunea și intimidarea.

„Aceasta ne demonstrează că lipsa capacității naționale de apărare este mult mai costisitoare pentru stat, societate, și cetățean, atunci când se declanșează agresiunea împotriva sa, decât investițiile constante în propria capacitate de apărare. Investițiile în apărare fie descurajează agresorul, fie oferă mijloace de apărare și, în consecință, o protecție mai bună a infrastructurii naționale”, atenționează cei de la StratCom.

În context, autoritatea de la Chișinău amintește despre faptul că Rusia a încălcat de mai multe ori neutralitatea unor țări, neutralitate adoptată prin lege și recunoscută pe plan internațional.

Menționăm, că în ultimele zile mai multe drone rusești au survolat ilegal cerul Republicii Moldova. Unele au căzut pe teritoriul statului, iar într-un caz a fost urmat de o explozie.

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