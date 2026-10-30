VIDEO // Vasile Tofan, vizită la AGE după atacul cibernetic: Avem mult de reparat. Dar cel mai important este să reconstruim încrederea oamenilor

„Avem mult de reparat. Dar cel mai important lucru pe care trebuie să-l reconstruim este încrederea oamenilor în statul digital”, a menționat Vasile Tofan.

Potrivit lui, acum este momentul ca toate structurile să conlucreze mai strâns împreună pentru a repara erorile de sistem.

„Responsabilitățile vor fi clarificate separat. Acum prioritatea este să reparăm - să închidem vulnerabilitățile, să restabilim serviciile în siguranță și să ne pregătim mai bine pentru următoarele atacuri.

În ultimele zile, echipele din aceste instituții au lucrat aproape fără oprire, în condiții dificile, uneori cu resurse și tehnologii mult sub nivelul celor folosite împotriva noastră. Le mulțumesc pentru efort și pentru faptul că au ținut sistemele în funcțiune și au lucrat la restabilirea serviciilor”, a mai spus Tofan.

În acest sens, el a îndemnat toate instituțiile să lucreze în aceeași direcție, ca o singură echipă.

„În paralel, trebuie să facem schimbări structurale: guvernanță mai bună, responsabilități clare, arhitectură de securitate mai puternică și acces la tehnologii de ultimă generație. Atacurile folosesc deja inteligența artificială. Iar un AI puternic poate fi combătut doar cu un AI și mai bun”, a conchis Vasile Tofan.

De asemenea, în cadrul vizitei premierul a anunțat tranziția dintre Nicoleta Colomeeț și Artiom Cociu la șefia Agenției de Guvernare Electronică.

Amintim că, în perioada 19–23 octombrie, mai multe servicii publice digitale din Republica Moldova au fost ținta unui atac cibernetic de amploare. Potrivit autorităților, atacatorii au încercat să obțină informații despre aproximativ un milion de IDNP-uri, reușind să extragă date personale aferente a circa 750.000 dintre acestea. Printre informațiile vizate se numără numele, prenumele, datele de naștere, informații despre membrii familiei, pensii, prestații sociale și date financiare.

În urma incidentului, directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a demisionat, iar conducerea instituției a fost preluată de Artiom Cociu.

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Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că urmează să fie desfășurate audieri în Parlament referitor la acest caz.

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Premierul Vasile Tofan a anunțat măsuri suplimentare pentru consolidarea securității cibernetice, iar președintele Maia Sandu a anunțat convocarea Consiliului Național de Securitate pentru evaluarea incidentului și a riscurilor asupra infrastructurii digitale a statului.

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