CEC a decis: Fără identificare digitală EVO a alegătorilor la scrutinele din 1 noiembrie

Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să renunțe la serviciile de identificare digitală EVO pentru alegerile locale noi și referendumului local din 1 noiembrie 2026. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi, 31 octombrie, a Comisiei Electorale Centrale.

Potrivit autorității, cărțile digitale de identitate sau buletinele de identitate ale alegătorilor prin intermediul EVO (evo.gov.md) nu vor fi applicate. Și asta din cauza incidentelor de securitate cibernetică care au vizat serviciile publice digitale ale statului. Măsura a fost luată pentru a preveni eventualele riscuri asociate utilizării mecanismelor de identificare digitală.

„CEC informează că, la scrutinele din 1 noiembrie 2026, alegătorii vor trebui să prezinte operatorului din secția de votare actele de identitate în format fizic, conform procedurilor aplicate până în prezent.

CEC menține dialogul cu Agenția de Guvernare Electronică în vederea utilizării mecanismelor de identificare digitală a alegătorilor la scrutinele viitoare, după finalizarea tuturor verificărilor de securitate și confirmarea siguranței serviciilor respective”, se menționează într-un comunicat al CEC.

Amintim că R. Moldova a fost supusă unui atac cibernetic de amploare. Potrivit autorităților, atacatorii au încercat să obțină informații despre aproximativ un milion de IDNP-uri, reușind să extragă date personale aferente a circa 750.000 dintre acestea. Printre informațiile vizate se numără numele, prenumele, datele de naștere, informații despre membrii familiei, pensii, prestații sociale și date financiare.

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Atacul a fost oprit pe 23 octombrie, iar autoritățile au suspendat temporar 82 de servicii publice digitale și peste 30 de sisteme informaționale și panouri de administrare. Ulterior, pe 25 și 27 octombrie, au fost înregistrate noi tentative de acces neautorizat, însă acestea au fost blocate.

În urma incidentului, directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a demisionat, iar conducerea instituției a fost preluată temporar de Artiom Cociu.

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Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că urmează să fie desfășurate audieri în Parlament referitor la acest caz.

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Premierul Vasile Tofan a anunțat măsuri suplimentare pentru consolidarea securității cibernetice, iar președintele Maia Sandu a anunțat convocarea Consiliului Național de Securitate pentru evaluarea incidentului și a riscurilor asupra infrastructurii digitale a statului.

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